Fiumi oltre livello di preallarme Codice arancione Pescara, Orta e Sinello. Rientra allarme Osento (Di martedì 18 aprile 2023) Pescara - Criticità, in Abruzzo, per l'innalzamento del livello di alcuni Fiumi a causa dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo su tutto il territorio regionale, con intense precipitazioni. Sotto osservazione, in particolare, il Pescara, il Sinello e l'Orta: per i tre corsi d'acqua il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta con Codice arancione per il "superamento della soglia di preallarme ed un graduale aumento verso la soglia di allarme". E' invece tornato sotto la soglia di attenzione il fiume Osento, per il quale era stata diramata la "dichiarazione di fase di allarme" con Codice rosso. Il Centro funzionale, ...

