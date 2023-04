(Di martedì 18 aprile 2023) "e ne spiegheremo le ragioni". Lo ha detto il ministro degli Affari Europei Raffaelenella sua replica in Aula alla Camera. "Mancano solo 3 anni e 2 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Faido1Alessio : Fitto, diremo quali interventi del Pnrr sono irrealizzabili - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto nella sua replica in Aula alla Camera: 'Diremo quali interventi son… - ansa_economia : Fitto, diremo quali interventi del Pnrr sono irrealizzabili. 'Ora dobbiamo fare una verifica delle proiezioni delle… - fisco24_info : Fitto, diremo quali interventi del Pnrr sono irrealizzabili: 'Ora dobbiamo fare una verifica delle proiezioni delle… -

quali interventi sono irrealizzabili e ne spiegheremo le ragioni". Lo ha detto il ministro degli Affari Europei Raffaelenella sua replica in Aula alla Camera. "Mancano solo 3 anni e 2 ...Il ministrosta dialogando con l'Europa, noi vogliamo difendere gli stabilimenti balneari combattendo i furbetti che non hanno mai investito sulle strutture e sui posti di lavoro.con ...Noi vibravi e vi daremo una mano. Quanto al Franchi - ha concluso il leader di Italia Viva -...alza bandiera bianca

Fitto, diremo quali interventi del Pnrr sono irrealizzabili Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Diremo quali interventi sono irrealizzabili e ne spiegheremo le ragioni". Lo ha detto il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto nella sua replica in Aula alla Camera.Il nostro Paese non deve abbassare la guardia, perché vorrebbe dire utilizzare meno risorse e poi a un certo punto dover ritornare a fare debito pubblico, sarebbe un peccato. Se fossimo in grado - e ...