Fisco, il 730 precompilato apre i battenti il 2 maggio. Modifiche dall’11 maggio (Di martedì 18 aprile 2023) Al debutto la possibilità di delegare una persona di fiducia anche in videochiamata. Sale a 1,3 miliardi il numero dei dati trasmessi all’Agenzia Leggi su ilsole24ore (Di martedì 18 aprile 2023) Al debutto la possibilità di delegare una persona di fiducia anche in videochiamata. Sale a 1,3 miliardi il numero dei dati trasmessi all’Agenzia

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... studiomarzocchi : Ultima Ora: LE DISPENSE DI ATENEOWEB - Il modello 730: guida alla compilazione #fisco #lavoro #previdenza… - businessonlinei : Quando si riceveranno rimborsi 730 2023 quest'anno e cosa fare per averli prima possibile - piermolinengo : Come funziona e chi può presentare il #Modello730congiunto. I vantaggi riservati alle coppie sposate o unite civilm… - baura_loldrini : impiegata del caf facendo il 730 a un giornalista: niente paura lei deve al fisco solo poche migliaia di euro - Betta_1982 : @magatz No, il problema è l'ignoranza totale su ciò che riguarda il fisco di base. La gente non sa come funzionano… -