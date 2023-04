Firenze: reddito di cittadinanza negato all’Inps. 34enne aggredisce due poliziotti. Che restano contusi. Arrestato (Di martedì 18 aprile 2023) La Polizia di Stato ha Arrestato un cittadino nigeriano di 34 anni per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. A seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa di un uomo in forte stato di agitazione all’interno dei locali dell’I.N.P.S., le volanti di via Zara, intorno alle 13,00, sono prontamente intervenute negli Uffici di Viale Belfiore. Durante le fasi dell’arresto due degli agenti hanno riportato alcune contusioni Leggi su firenzepost (Di martedì 18 aprile 2023) La Polizia di Stato haun cittadino nigeriano di 34 anni per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. A seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa di un uomo in forte stato di agitazione all’interno dei locali dell’I.N.P.S., le volanti di via Zara, intorno alle 13,00, sono prontamente intervenute negli Uffici di Viale Belfiore. Durante le fasi dell’arresto due degli agenti hanno riportato alcuneoni

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... resistenzasvran : Gli rifiutano il reddito di cittadinanza e aggredisce la polizia: arrestato - GoNews - emobranco : RT @qn_lanazione: Reddito di cittadinanza negato, dà di matto e viene arrestato #Firenze - qn_lanazione : Reddito di cittadinanza negato, dà di matto e viene arrestato #Firenze - qn_lanazione : L’analisi impietosa della storica dell’arte, già soprintendente del Polo museale: 'Se non si ha lo stimolo di cresc… - MegaleGiacomo : @GiuseppeConteIT Giuseppi, torna a fare il professorino a Firenze. La politica non fa per te. Tra poco toglieremo a… -