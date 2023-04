Fiorentina, le condizioni di Brekalo e Amrabat (Di martedì 18 aprile 2023) Mister Italiano ha fatto chiarezza sulle condizioni dei due calciatori in vista dei prossimi impegni della Viola Fiorentina reduce dal pareggio interno contro l’Atalanta in campionato, mister Italiano a fine gara ha parlato delle condizioni degli acciaccati Brekalo e Amrabat. Il croato infatti è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro fortuito di gioco con l’atalantino Toloi, invece il marocchino ha saltato la gara contro la Dea per un fastidioso mal di schiena. Il tecnico della Viola si è espresso così sui loro recuperi: “Brekalo ha preso una brutta botta alla testa e non è riuscito a rimanere in campo, ma non sembra nulla di grave. Amrabat ha una lombalgia, speriamo di recuperarlo già giovedì nella gara di Conference League. Sono le conseguenze di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) Mister Italiano ha fatto chiarezza sulledei due calciatori in vista dei prossimi impegni della Violareduce dal pareggio interno contro l’Atalanta in campionato, mister Italiano a fine gara ha parlato delledegli acciaccati. Il croato infatti è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro fortuito di gioco con l’atalantino Toloi, invece il marocchino ha saltato la gara contro la Dea per un fastidioso mal di schiena. Il tecnico della Viola si è espresso così sui loro recuperi: “ha preso una brutta botta alla testa e non è riuscito a rimanere in campo, ma non sembra nulla di grave.ha una lombalgia, speriamo di recuperarlo già giovedì nella gara di Conference League. Sono le conseguenze di ...

