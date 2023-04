Fiorentina-Atalanta, Gasperini è una furia: insulti e rissa sfiorata con i dirigenti viola (Di martedì 18 aprile 2023) Ieri sera, 17 aprile 2023, Fiorentina e Atalanta si sono divise la posta in palio nella sfida della 30esima giornata di Serie A (1-1, il risultato finale) ma c’è stato un post-partita che ha vissuto momenti di tensione nel tunnel che porta agli spogliatoi dello stadio Franchi di Firenze. Al termine della partita si sono registrati due attimi di tensione con protagonista l’allenatore della Dea Gian Piero Gasperini: il tecnico di Grugliasco si sarebbe scagliato contro il personale del club viola rivolgendo loro delle offese e lo stesso avrebbe fatto poco dopo con i dirigenti della Fiorentina. Ma non solo. Gasperini avrebbe rivolto parole offensive anche nei confronti del pubblico del Franchi: tutto si è svolto sotto gli occhi degli uomini della Procura Federale, che ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023) Ieri sera, 17 aprile 2023,si sono divise la posta in palio nella sfida della 30esima giornata di Serie A (1-1, il risultato finale) ma c’è stato un post-partita che ha vissuto momenti di tensione nel tunnel che porta agli spogliatoi dello stadio Franchi di Firenze. Al termine della partita si sono registrati due attimi di tensione con protagonista l’allenatore della Dea Gian Piero: il tecnico di Grugliasco si sarebbe scagliato contro il personale del clubrivolgendo loro delle offese e lo stesso avrebbe fatto poco dopo con idella. Ma non solo.avrebbe rivolto parole offensive anche nei confronti del pubblico del Franchi: tutto si è svolto sotto gli occhi degli uomini della Procura Federale, che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #FiorentinaAtalanta, Radio Bruno rivela: '#Gasperini furioso a fine partita, ha urlato 'ladroni' e fatto il gesto d… - acffiorentina : Il nostro XI contro l’Atalanta?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #fiorentina #fiorentinaatalanta - Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ???? How we line up to face Fiorentina! @Plus500 | #FiorentinaAtalanta… - serieApallone : Fiorentina-Atalanta 1-1, Sportiello salva il pari | Le pagelle orobiche: Fiorentina-Atalanta 1-1, al Franchi fini.… - RonchiEnnio : Gasp si tiene punto e prestazione con la Fiorentina: «Per qualche centimetro si poteva anche vincere» - Prima Berga… -