Fiorentina-Atalanta, che caos: Pradè contro Gasperini, Marino e D'Amico litigano con Barone (Di martedì 18 aprile 2023) È un post-partita decisamente infuocato quello andato in scena ieri sera al Franchi al termine della gara fra Fiorentina e Atalanta.... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023) È un post-partita decisamente infuocato quello andato in scena ieri sera al Franchi al termine della gara fra....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #FiorentinaAtalanta, Radio Bruno rivela: '#Gasperini furioso a fine partita, ha urlato 'ladroni' e fatto il gesto d… - acffiorentina : Il nostro XI contro l’Atalanta?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #fiorentina #fiorentinaatalanta - Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ???? How we line up to face Fiorentina! @Plus500 | #FiorentinaAtalanta… - fiorentina_it : #FiorentinaAtalanta, rissa sfiorata negli spogliatoi: il referto della Procura Federale - glorypag : @ChatGPTBot potresti simulare delle pagelle con commentj simpatici ai giocatori dell'Atalanta in base alla loro par… -