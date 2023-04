Fiorentina-Atalanta (1-1): analisi tattica e considerazioni (Di martedì 18 aprile 2023) La 30^ giornata di campionato si chiude col pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Atalanta, in un intenso Monday night al “Franchi”, che sarà oggetto della nostra analisi tattica. La partita viene animata da un gol per tempo, che sancisce anche il momento propizio dell’una a discapito dell’altra. A sbloccare il risultato sono i bergamaschi al minuto 37, grazie ad un’azione di prepotenza tecnica di Mæhle. Nella ripresa, il gol del pareggio viola è firmato da Cabral su rigore, concesso dopo una lunga revisione da parte del VAR prima e dell’arbitro Guida al monitor poi. Tensione, aggressività e fisicità fanno da contorno ad una sfida che ci apprestiamo subito a rivivere nei suoi momenti salienti. analisi tattica Fiorentina-Atalanta: le scelte dei due ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 18 aprile 2023) La 30^ giornata di campionato si chiude col pareggio per 1-1 tra, in un intenso Monday night al “Franchi”, che sarà oggetto della nostra. La partita viene animata da un gol per tempo, che sancisce anche il momento propizio dell’una a discapito dell’altra. A sbloccare il risultato sono i bergamaschi al minuto 37, grazie ad un’azione di prepotenza tecnica di Mæhle. Nella ripresa, il gol del pareggio viola è firmato da Cabral su rigore, concesso dopo una lunga revisione da parte del VAR prima e dell’arbitro Guida al monitor poi. Tensione, aggressività e fisicità fanno da contorno ad una sfida che ci apprestiamo subito a rivivere nei suoi momenti salienti.: le scelte dei due ...

