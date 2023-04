Fiore Argento ha una cugina sull’Isola: il dettaglio sfuggito a tutti (Di martedì 18 aprile 2023) Fiore Argento e una collega naufraga sono cugine. Svelato ieri sera in diretta il legame di parentela di cui nessuno sapeva nulla La naufraga Fiore Argento ha una cugina che, come lei, partecipa all’edizione 2023 in Honduras. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo. Le due donne, come svelato dall’attrice in diretta, sono cugine. Facciamo un passo indietro. In puntata le donne sono state protagoniste di una catena di salvataggio. Ad iniziare il gioco è stata Helena Prestes, che ha dato il via ad alcuni malumori. Poi inaspettatamente Nathaly Caldonazzo ha salvato Fiore Argento e ha anche rivelato un retroscena inedito. L’inviato Alvin ha chiesto all’attrice come mai avesse scelto di salvare proprio Fiore. La risposta è arrivata subito: tra lei e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 aprile 2023)e una collega naufraga sono cugine. Svelato ieri sera in diretta il legame di parentela di cui nessuno sapeva nulla La naufragaha unache, come lei, partecipa all’edizione 2023 in Honduras. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo. Le due donne, come svelato dall’attrice in diretta, sono cugine. Facciamo un passo indietro. In puntata le donne sono state protagoniste di una catena di salvataggio. Ad iniziare il gioco è stata Helena Prestes, che ha dato il via ad alcuni malumori. Poi inaspettatamente Nathaly Caldonazzo ha salvatoe ha anche rivelato un retroscena inedito. L’inviato Alvin ha chiesto all’attrice come mai avesse scelto di salvare proprio. La risposta è arrivata subito: tra lei e ...

