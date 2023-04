"Fino a quando governerà": dagli Stati Uniti la profezia definitiva sulla Meloni (Di martedì 18 aprile 2023) Nuovo plauso a Giorgia Meloni arriva dall'estero. Il primo premier donna in Italia "ha sfidato i profeti di sventura, soprattutto oltre i confini italiani". E ora, "se riesce a cavalcare le onde insidiose della politica di coalizione italiana e a gestire un'economia che è stagnante da circa 20 anni, il suo successo potrebbe essere un modello per altri esponenti di destra in Europa". A dirlo è il Washington Post che definisce il presidente del Consiglio "il primo politico che in oltre dieci anni riuscito a diventare premier vincendo un'elezione piuttosto che attraverso manovre di coalizione". Un successo tutto in salita per la leader di Fratelli d'Italia che deve governare "nonostante gli odiosi antenati del suo partito, i suoi sforzi per bandire le influenze straniere nella lingua, nel cibo e nella cultura per riaffermare l'identità italiana e i suoi temi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Nuovo plauso a Giorgiaarriva dall'estero. Il primo premier donna in Italia "ha sfidato i profeti di sventura, soprattutto oltre i confini italiani". E ora, "se riesce a cavalcare le onde insidiose della politica di coalizione italiana e a gestire un'economia che è stagnante da circa 20 anni, il suo successo potrebbe essere un modello per altri esponenti di destra in Europa". A dirlo è il Washington Post che definisce il presidente del Consiglio "il primo politico che in oltre dieci anni riuscito a diventare premier vincendo un'elezione piuttosto che attraverso manovre di coalizione". Un successo tutto in salita per la leader di Fratelli d'Italia che deve governare "nonostante gli odiosi antenati del suo partito, i suoi sforzi per bandire le influenze straniere nella lingua, nel cibo e nella cultura per riaffermare l'identità italiana e i suoi temi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Quando le navi delle #ONG non sono presenti davanti alle coste delle Libia, i trafficanti non usano i soliti gommon… - AngeloCiocca : Codacons mette in allerta sui mutui: tasso variabile costa fino a 4.200 euro in più all’anno. Ricordate quando lo d… - mrctrdsh : Calenda rivela stasera ai suoi elettori di essersi alleato con un vituperevole mostro affamato di denaro. Cui tutto… - Nicola23453287 : RT @Robertonuzzoam: FINO A QUANDO CONTINUERANNO A VOTARLI LORO COMPIERANNO CRIMINI L’ex procuratore antimafia Roberto Pennisi ha rivelato… - IMFRANCI17 : RT @fearlvess: comunque sentire alcune persone sminuire il punto di vista di mattia dicendogli 'questo lo puoi fare' quando fino a ieri gli… -