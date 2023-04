Fine della corsa per l'orsa del Trentino: la trappola infernale e la cattura (Di martedì 18 aprile 2023) Fine dei giochi. Durante la notte l'orsa JJ4 è stata catturata dopo alcuni giorni di ricerche: il plantigrado, su cui pende un'ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar di Trento, si è reso responsabile dell'aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, 26 anni di Caldes, mentre stava facendo una seduta di running sui sentieri del monte Peller. L'orsa è stata catturata mediante trappola a tubo con all'interno della frutta alle ore 23 di ieri nella zona del torrente Meledrio. I forestali non voglio rendere nota l'esatta posizione per evitare che in futuro possa registrarsi un fenomeno di «turismo». Alle ore 2 di notte l'orsa, che il 5 aprile scorso aveva ferito mortalmente il runner, è stata trasportata all'interno del centro faunistico del ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023)dei giochi. Durante la notte l'JJ4 è statata dopo alcuni giorni di ricerche: il plantigrado, su cui pende un'ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar di Trento, si è reso responsabile dell'aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, 26 anni di Caldes, mentre stava facendo una seduta di running sui sentieri del monte Peller. L'è statata mediantea tubo con all'internofrutta alle ore 23 di ieri nella zona del torrente Meledrio. I forestali non voglio rendere nota l'esatta posizione per evitare che in futuro possa registrarsi un fenomeno di «turismo». Alle ore 2 di notte l', che il 5 aprile scorso aveva ferito mortalmente il runner, è stata trasportata all'interno del centro faunistico del ...

