Fine del gelido inverno? Anticiclone Nord-Africano e caldo vero (Di martedì 18 aprile 2023) Una grande novità sul meteo dopo una primavera iniziata all'insegno di un freddo invernale. A svelare la previsione è il colonnello Mario Giuliacci: “È in arrivo il caldo vero, quello dal sapore praticamente estivo. C'è una possibile decisa espansione dell'Anticiclone Nord-Africano sul nostro Paese e, di conseguenza, anche l'arrivo del primo assaggio di caldo intenso”. Un caldo fuori stagione, viene definito così dal meteorologo, che aggiorna tutti pure sulla data di tale cambiamento climatico. “Nella settimana che sta per iniziare, la situazione meteo mostrerà ancora la tipica vivacità primaverile, con giornate soleggiate che si alterneranno ad altre piuttosto nuvolose e a tratti nuvolose. In questo contesto anche le temperature rimarranno contenute, in ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) Una grande novità sul meteo dopo una primavera iniziata all'insegno di un freddo invernale. A svelare la previsione è il colonnello Mario Giuliacci: “È in arrivo il, quello dal sapore praticamente estivo. C'è una possibile decisa espansione dell'sul nostro Paese e, di conseguenza, anche l'arrivo del primo assaggio diintenso”. Unfuori stagione, viene definito così dal meteorologo, che aggiorna tutti pure sulla data di tale cambiamento climatico. “Nella settimana che sta per iniziare, la situazione meteo mostrerà ancora la tipica vivacità primaverile, con giornate soleggiate che si alterneranno ad altre piuttosto nuvolose e a tratti nuvolose. In questo contesto anche le temperature rimarranno contenute, in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : ?? «Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla» (Lao Tzu). Buongiorno a tutti!… - JamesLucasIT : Il colosso realizzato alla fine del 1500 dallo scultore fiammingo Jean de Boulogne, detto Giambologna, come simbolo… - marattin : Coerente con lo stato del dibattito politico italiano, in cui 6 mesi è già un orizzonte troppo lungo. Ma chi ha la… - franco04329368 : RT @lvogruppo: ?Articolo del 16 maggio 2007? Il ritardo dimostra che l'aumento di CO2 non ha causato il riscaldamento iniziale al termine… - Enzo91264807 : RT @MarcoRizzoPC: Ecco il mensile di geopolitica, cultura, economia e attualità che prepara sul piano culturale e formativo la rivoluzione… -