Finalmente hanno inventato il primo smartphone in grado di fare il caffè

TecnoAndroid Progettata per "adattarsi a stili di vita sempre più connessi", la Nespresso Prodigio è una macchina che ti permetterà di preparare il caffè tramite il tuo smartphone e persino di ricevere notifiche quando il contenitore delle capsule è pieno, se la tua scorta di caffè si sta esaurendo o se devi riempire il serbatoio dell'acqua. Quindi se sei troppo pigro per alzarti dal letto e aspettare che il caffè salga, questa è ciò che fa per te. Il dispositivo utilizza il Bluetooth per connettersi con un'app che consente agli utenti di scegliere tra una selezione di caffè e tecniche di preparazione. L'app ti consente anche di ordinare nuove forniture. Il prodotto è un tentativo, secondo l'amministratore delegato di Nespresso Francisco Noguiera, di "mostrare la più recente tecnologia del ...

