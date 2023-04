Finale di Champions League, la frase di Noel Gallagher sull’Inter che fa arrabbiare i tifosi (video) (Di martedì 18 aprile 2023) Che l’ex chitarrista degli Oasis fosse un appassionato di calcio nonché un tifoso militante del Manchester City era cosa nota, ma l’ultima riflessione di Noel Gallagher sull’Inter ha fatto schizzare il cantautore britannico in cima alle tendenze su Twitter. Il frontman degli High Flying Birds è stato ospite di Sky Sport. Ovviamente non è dato sapere quali saranno le squadre che si contenderanno la Finale di Champions League fissata per il 10 giugno presso l’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. In un grande clima di pronostici, dallo studio di Sky Sport a Noel Gallagher è stato chiesto quale squadra italiana vorrebbe in Finale contro il City. La sua risposta: “L’Inter, perché è la più debole e Lukaku non sta giocando bene”. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Che l’ex chitarrista degli Oasis fosse un appassionato di calcio nonché un tifoso militante del Manchester City era cosa nota, ma l’ultima riflessione diha fatto schizzare il cantautore britannico in cima alle tendenze su Twitter. Il frontman degli High Flying Birds è stato ospite di Sky Sport. Ovviamente non è dato sapere quali saranno le squadre che si contenderanno ladifissata per il 10 giugno presso l’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. In un grande clima di pronostici, dallo studio di Sky Sport aè stato chiesto quale squadra italiana vorrebbe incontro il City. La sua risposta: “L’Inter, perché è la più debole e Lukaku non sta giocando bene”. ...

