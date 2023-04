“Figlia mia, perché dirlo?”. Cristina Scuccia, la mamma svela il suo segreto bomba all’Isola dei Famosi (Di martedì 18 aprile 2023) Un reality dopo l’altro per il Biscione, dopo essere rimasto orfano del GF Vip 7, Ilary Blasi ha inaugurato la sua terza edizione de L’isola dei Famosi. Per la 17esima volta nuovi naufraghi si sfideranno nel gioco della sopravvivenza. Tra loro c’è l’ex Suor Cristina, Cristina Scuccia, che a quanto sembra avrebbe un segreto. Più di quello che nasconde, sorprende il perché non voglia rivelarlo. Che dietro ci sia una scelta autoriale o manageriale? Secondo alcuni spettatori, potrebbe invece dipendere esclusivamente dal pudore dell’ex Suor Cristina. La rinata Cristina Scuccia si è detta single, a L’isola dei Famosi, tuttavia, avrebbe un amore. Cristina Scuccia, il ... Leggi su tuttivip (Di martedì 18 aprile 2023) Un reality dopo l’altro per il Biscione, dopo essere rimasto orfano del GF Vip 7, Ilary Blasi ha inaugurato la sua terza edizione de L’isola dei. Per la 17esima volta nuovi naufraghi si sfideranno nel gioco della sopravvivenza. Tra loro c’è l’ex Suor, che a quanto sembra avrebbe un. Più di quello che nasconde, sorprende ilnon voglia rivelarlo. Che dietro ci sia una scelta autoriale o manageriale? Secondo alcuni spettatori, potrebbe invece dipendere esclusivamente dal pudore dell’ex Suor. La rinatasi è detta single, a L’isola dei, tuttavia, avrebbe un amore., il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Giovanna Mezzogiorno: “Mia sorella Marina è figlia di due madri. L’Italia è razzista verso l'omosessualità” - lachatterrible : 5 cose che - 1) Leggo sempre più di un libro alla volta 2) Ho lavorato come donna delle pulizie in una caserma, a… - magaolimpia : @MILKUVVAY Certo. A parte quelli di mia figlia, che butterei direttamente nell'inceneritore quando torna a casa da scuola... - Cristin97215062 : RT @giulym53: Oggi mia figlia ....110 e lode. Laurea Magistrale in Biodiversità e Sistemi Naturali - mauriziogaetani : RT @sorridoioGioia: @Cris_quella Grazieeee???ma mia figlia si è preoccupata ha detto ma' ma questi che credono quanti anni ho???????? -