FIFA 23 SBC Luis Figo World Cup Icon: La Carta della Coppa Del Mondo per il portoghese (Di martedì 18 aprile 2023) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che è disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di riscattare la Carta World Cup Icon di Luis Figo per la modalità FIFA 23 Ultimate Team. I più grandi calciatori nella storia di questo sport. Gli oggetti Icona sono disponibili nelle versioni Base, Media, World Cup e Prime, basate su un periodo particolare della loro carriera, e nella versione Momenti che riflette invece un episodio particolare. Aggiungi alla rosa dei tuoi sogni i più grandi calciatori di tutti i tempi, presi tra le 100 IconE di FIFA 23 Ultimate Team. Di seguito riportiamo l’overall e le stats ufficiali delle due Icon che potete riscattare completando le SBC da ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 18 aprile 2023) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che è disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di riscattare laCupdiper la modalità23 Ultimate Team. I più grandi calciatori nella storia di questo sport. Gli oggettia sono disponibili nelle versioni Base, Media,Cup e Prime, basate su un periodo particolareloro carriera, e nella versione Momenti che riflette invece un episodio particolare. Aggiungi alla rosa dei tuoi sogni i più grandi calciatori di tutti i tempi, presi tra le 100E di23 Ultimate Team. Di seguito riportiamo l’overall e le stats ufficiali delle dueche potete riscattare completando le SBC da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luigicir88 : Disponibile nuovo sfide ?? Luis Figo Icona World Cup SBC ?? Festa Primo Proprietario Obiettivo #fifa #fifa23leaks… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA23 #FUT23 #FUT SBC Luis Figo World Cup Icon: La Carta della Coppa Del Mondo per il portoghese - Goblin06082020 : RT @BestFifaAutobuy: Updated Post: Ottieni FIFA 23 Flashback Pogba senza il mal di testa: La nostra soluzione SBC svelata - luigicir88 : Disponibile ora le votazioni per i TOTS della Premier League - luigicir88 : Disponibile nuove sfide ?? Agg. 7 giocatori 84+ SBC ?? Player Pick 80+ SBC #fifa #fifa23leaks #fifa23ultimateteam… -