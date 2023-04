Fiamme allo Scalo San Lorenzo, chiusa la Tangenziale Est di Roma (Di martedì 18 aprile 2023) Ancora problemi sulla Tangenziale Est, che poco fa è stata chiusa per un forte incendio nella zona dello Scalo San Lorenzo. Secondo le prime ricostruzioni, le Fiamme sarebbero divampate all’interno di una roulotte appartenente a un senza fissa dimora della zona. La situazione, come ogni criticità che si presenta nella Tangenziale Est di Roma, ha comportato fortissime problematica con la circolazione delle vetture: nell’ora di punta per il rientro a casa dei lavoratori, il traffico tra Roma Nord e la stazione Tiburtina è andato completamente in tilt. La roulotte in Fiamme a Scalo San Lorenzo: out la Tangenziale Est Chi guidava lungo la Tangenziale Est di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023) Ancora problemi sullaEst, che poco fa è stataper un forte incendio nella zona delloSan. Secondo le prime ricostruzioni, lesarebbero divampate all’interno di una roulotte appartenente a un senza fissa dimora della zona. La situazione, come ogni criticità che si presenta nellaEst di, ha comportato fortissime problematica con la circolazione delle vetture: nell’ora di punta per il rientro a casa dei lavoratori, il traffico traNord e la stazione Tiburtina è andato completamente in tilt. La roulotte inSan: out laEst Chi guidava lungo laEst di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rapisardandrea1 : Camper in fiamme a Scalo San Lorenzo, traffico in tilt sulla Tangenziale Est di Roma - mummy53690440 : Roma, incendio allo scalo San Lorenzo: chiusa la tangenziale, traffico in tilt. «Fiamme partite da un camper»… - CorriereCitta : Fiamme allo Scalo San Lorenzo, chiusa la Tangenziale Est di Roma - Dav1d3F : RT @RespectxAC_MT: Poi un giorno i napoletani mi spiegheranno perché lavali con il fuoco è razzista e offensivo e Milano in fiamme (cantato… - FianteAlighieri : @krunicacm Poi certo il coro da stadio è diverso , pure io canto Milano in fiamme quando perdete o magari domani al… -