Festival di Cannes 2023 | il programma della Settimana della Critica

Nanni Moretti torna al cinema con il nuovo film Il sol dell'Avvenire che sarà presentato in concorso alla settantaseiesima edizione deldi. Il sol dell'Avvenire è un divertente viaggio trai temi al regista come il cinema, il circo, gli anni '50. - -... 'The Idol' vede protagonisti Abel 'The Weeknd' Tesfaye e Lily - Rose Depp e verrà presentata in anteprima mondiale alla 76esima edizione deldi. Dopo che un esaurimento nervoso ha ...ARTICOLO PRECEDENTEdi2023: i 5 film in concorso più attesi ARTICOLO SUCCESSIVO Estrazione Million Day lunedì 17 aprile 2023: i numeri vincenti Ultime notizie Estrazioni del Lotto, ...

Festival di Cannes 2023, tutto ciò che c'è da sapere Gazzetta

Ecco il programma completo della Settimana della Critica; sezione indipendente del Festival di Cannes 2023. In programma dal 17 al 25 maggio.Un artista colligiano alla conquista della Palma. La Palma è quella d’oro del ‘Cannes World Film Festival’, l’artista colligiano, sia pure d’adozione, è l’attore e regista Giovanni Guidelli, il cui co ...