Festa della Musica il 21 giugno, sono aperte le candidature per le scuole (Di martedì 18 aprile 2023) Si svolgerà 21 giugno 2023 la 29° edizione della Festa della Musica, una celebrazione della Musica dal vivo destinata a valorizzare la molteplicità e la diversità delle pratiche Musicali per tutti i generi di Musica, coordinata dall’AIPFM - Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e dal Ministero della Cultura. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 aprile 2023) Si svolgerà 212023 la 29° edizione, una celebrazionedal vivo destinata a valorizzare la molteplicità e la diversità delle praticheli per tutti i generi di, coordinata dall’AIPFM - Associazione Italiana per la Promozionee dal MinisteroCultura. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Accade a @AuschwitzMuseum Il turismo idiota di questi soggetti . #Auschwitz dovrebbe essere il luogo della memoria… - GiorgiaMeloni : Gesù è risorto! È la festa della gioia e della speranza. E auguro a tutti voi di poterla trascorrere con questi sen… - Don_Lazzara : La festa della #DivinaMisericordia, è la chiave per comprendere per il #Vangelo di oggi. I discepoli sono chiusi e… - orizzontescuola : Festa della Musica il 21 giugno, sono aperte le candidature per le scuole - meigrana : @enricoruggeri Ci vediamo il 25 aprile, festa della Liberazione. Ricordati! -