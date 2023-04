Ferrari, test al Mugello con la SF21 (Di martedì 18 aprile 2023) Mugello , quattro piloti e la SF21 . E' il piano Ferrari per la giornata odierna sulla pista toscana, dove il Cavallino Rampante effettuerà dei test con Antonio Giovinazzi, Robert Shwartzman, Davide ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 18 aprile 2023), quattro piloti e la. E' il pianoper la giornata odierna sulla pista toscana, dove il Cavallino Rampante effettuerà deicon Antonio Giovinazzi, Robert Shwartzman, Davide ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiulyDuchessa : Al Mugello sono in corso test Ferrari con Shawartzman, Fuoco, Giovinazzi e Rigon sulla SF21 @formu1a__uno #F1 - ynnniv : RT @GiulyDuchessa: Al Mugello sono in corso test Ferrari con Shawartzman, Fuoco, Giovinazzi e Rigon sulla SF21 @formu1a__uno #F1 - Saetta_McQueen : RT @GiulyDuchessa: Al Mugello sono in corso test Ferrari con Shawartzman, Fuoco, Giovinazzi e Rigon sulla SF21 @formu1a__uno #F1 - lesmo27 : RT @GiulyDuchessa: Al Mugello sono in corso test Ferrari con Shawartzman, Fuoco, Giovinazzi e Rigon sulla SF21 @formu1a__uno #F1 - Rodrigo61203 : RT @GiulyDuchessa: Al Mugello sono in corso test Ferrari con Shawartzman, Fuoco, Giovinazzi e Rigon sulla SF21 @formu1a__uno #F1 -

Ferrari, test al Mugello con la SF21 Mugello , quattro piloti e la SF21 . E' il piano Ferrari per la giornata odierna sulla pista toscana, dove il Cavallino Rampante effettuerà dei test con Antonio Giovinazzi, Robert Shwartzman, Davide Rigon ed Antonio Fuoco. Endurance ed F1 insieme A ... La Ferrari torna in pista: Scuderia al lavoro al Mugello - FormulaPassion Non c'è riposo dunque neanche per gli uomini della Ferrari, che nella giornata odierna sono impegnati sul tracciato casalingo del Mugello . Rispolverata la SF21 Come noto i test privati durante la ... L'editoriale del direttore: cose da Hyperstar ...la classifica del Mondiale Endurance vede la Toyota al comando con 64 punti davanti alla Ferrari ...di Breen Piomba come una cappa pesantissima sul motorsport la morte di Craig Breen durante un test in ... Mugello , quattro piloti e la SF21 . E' il pianoper la giornata odierna sulla pista toscana, dove il Cavallino Rampante effettuerà deicon Antonio Giovinazzi, Robert Shwartzman, Davide Rigon ed Antonio Fuoco. Endurance ed F1 insieme A ...Non c'è riposo dunque neanche per gli uomini della, che nella giornata odierna sono impegnati sul tracciato casalingo del Mugello . Rispolverata la SF21 Come noto iprivati durante la ......la classifica del Mondiale Endurance vede la Toyota al comando con 64 punti davanti alla...di Breen Piomba come una cappa pesantissima sul motorsport la morte di Craig Breen durante unin ... Ferrari, test al Mugello con la SF21 Autosprint.it Sainz, respinto il ricorso della Ferrari: in Australia il pilota spagnolo rimane al 12esimo posto Sempre oggi al Mugello la Ferrari ha organizzato una sessione di test privati per le riserve. Sulla SF-21, la monoposto del 2021, hanno girato Antonio Fuoco, Antonio Giovinazzi, Davide Rigon e Robert ... Ferrari al lavoro al Mugello con la SF21 Non c’è riposo dunque neanche per gli uomini della Ferrari, che nella giornata odierna sono impegnati sul tracciato casalingo del Mugello. Come noto i test privati durante la stagione con l’auto ... Sempre oggi al Mugello la Ferrari ha organizzato una sessione di test privati per le riserve. Sulla SF-21, la monoposto del 2021, hanno girato Antonio Fuoco, Antonio Giovinazzi, Davide Rigon e Robert ...Non c’è riposo dunque neanche per gli uomini della Ferrari, che nella giornata odierna sono impegnati sul tracciato casalingo del Mugello. Come noto i test privati durante la stagione con l’auto ...