Ferrari, respinto il ricorso sulla penalità di Sainz in Australia (Di martedì 18 aprile 2023) Niente da fare. La Fia oggi, martedì 18 aprile, ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla Ferrari per la penalità di Carlos Sainz in Australia. Il pilota del Cavallino era entrato in collisione con Fernando Alonso dopo la...

