Ferrari, la crisi continua: un dato allarma parecchio (Di martedì 18 aprile 2023) Le speranze con cui si era iniziata la stagione sono già finite in fumo dopo tre gran premi? Numeri impietosi. Doveva essere l’annata della rinascita per la Ferrari. In realtà, al momento, tutto sembra proseguire male, come del resto accaduto nelle ultime stagioni. Ma c’è un dato che allarma all’interno della casa automobilistica di Maranello. Pessimo inizio di stagione per la Ferrari – Foto Ansa – altranotizia.itI tifosi della Ferrari, dunque, avevano iniziato la stagione con grandi aspettative. In tanti, infatti, consideravano Mattia Binotto come il principale (per non dire l’unico) responsabile dei disastri della Rossa nelle ultime stagioni. Da qui, dunque, la scelta di cambiare e di affidare la strategia del box a Fred Vasseur, scopritore di talenti. Anche in forza del rapporto ... Leggi su altranotizia (Di martedì 18 aprile 2023) Le speranze con cui si era iniziata la stagione sono già finite in fumo dopo tre gran premi? Numeri impietosi. Doveva essere l’annata della rinascita per la. In realtà, al momento, tutto sembra proseguire male, come del resto accaduto nelle ultime stagioni. Ma c’è uncheall’interno della casa automobilistica di Maranello. Pessimo inizio di stagione per la– Foto Ansa – altranotizia.itI tifosi della, dunque, avevano iniziato la stagione con grandi aspettative. In tanti, infatti, consideravano Mattia Binotto come il principale (per non dire l’unico) responsabile dei disastri della Rossa nelle ultime stagioni. Da qui, dunque, la scelta di cambiare e di affidare la strategia del box a Fred Vasseur, scopritore di talenti. Anche in forza del rapporto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FanellaNazareno : RT @antorendina: 15 anni senza titoli non sono una 'crisi', è un digiuno generazionale, molti di quelli che oggi seguono la f1 non hanno ma… - kickaha71 : RT @stacce2021: Se pensi che la crisi dei ristoranti stellati dipende dar fatto che la gente mangia de merda me sa che hai sbajato business… - AurelioSodo : RT @stacce2021: Se pensi che la crisi dei ristoranti stellati dipende dar fatto che la gente mangia de merda me sa che hai sbajato business… - g_lelli : RT @antorendina: 15 anni senza titoli non sono una 'crisi', è un digiuno generazionale, molti di quelli che oggi seguono la f1 non hanno ma… - PrancingHorse27 : RT @antorendina: 15 anni senza titoli non sono una 'crisi', è un digiuno generazionale, molti di quelli che oggi seguono la f1 non hanno ma… -