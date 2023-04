Ferrara: “Partita complicata per il Napoli, mi vengono i brividi sentendo i cori per Diego” (Di martedì 18 aprile 2023) Alle ore 21 inizierà quella che potremo azzardare a chiamare la Partita più importante della storia del Napoli. Infatti allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, con i rossoneri avanti per 1 a 0 grazie al risultato della gara d’andata. Partenopei che nella loro storia non hanno mai raggiunto i quarti di finale della massima competizione europea e che, ribaltando il risultato della gara d’andata, potrebbero superare questo glorioso traguardo accedendo alla semifinale. Ciro Ferrara durante il pre-Partita di Napoli-Milan Ciro Ferrara si commuove al ricordo di Maradona Ciro Ferrara, ex giocatore azzurro, ha rilasciato le seguenti ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 aprile 2023) Alle ore 21 inizierà quella che potremo azzardare a chiamare lapiù importante della storia del. Infatti allo StadioArmando Maradona andrà in scena il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League trae Milan, con i rossoneri avanti per 1 a 0 grazie al risultato della gara d’andata. Partenopei che nella loro storia non hanno mai raggiunto i quarti di finale della massima competizione europea e che, ribaltando il risultato della gara d’andata, potrebbero superare questo glorioso traguardo accedendo alla semifinale. Cirodurante il pre-di-Milan Cirosi commuove al ricordo di Maradona Ciro, ex giocatore azzurro, ha rilasciato le seguenti ...

