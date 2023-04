Fedez rompe il silenzio su Luis Sal | “Se è vero che abbiamo litigato? Ecco come stanno davvero le cose”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) “Che fine ha fatto il mio compagno di Muschio Selvaggio? Se èche?”. Cosìrisponde a Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che nelle scorse ore l’ha raggiunto per consegnargli l’ottavo Tapiro d’Oro per le sue vacanze a Dubai con la famiglia. Con l’occasione, infatti, Staffelli gli ha chiesto conto anche dei presunti problemi conSal, amico e co-conduttore da qualche tempo “scomparso” dalle puntate del loro podcast Muschio Selvaggio. “In questo momento non. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone”, ha spiegatomettendo ...