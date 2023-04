Federica Carta sparisce dai social | poi annuncia | “Ho aperto un profilo OnlyFans | voglio devolvere il ricavato per una causa che mi sta molto a cuore”

(Di martedì 18 aprile 2023) Nelle scorse settimane la cantante, ex concorrente di Amici 2016, aveva deciso di eliminare tutti i contenuti presenti sui suoi profili, generando preoccupazione nei suoi fan. Adesso, è stata lei stessa a dare spiegazioni in merito,ndo a tutti di aver deciso di “trasferirsi” su. “dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare”, ha chiarito, specificando che sulla sua pagina non saranno presenti contenuti espliciti. “l’interoper unache mi stae della quale parlerò presto”, ha concluso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Federica Carta sparisce dai social, poi annuncia: “Ho aperto un profilo OnlyFans, voglio devolvere il ricavato per… - CartaFanzone : Buongiorno solo a FEDERICA CARTA E LA SUA TESTA BIONDA ??? @FedericaPaper - leggoit : Federica Carta, la svolta dopo Amici: «Ho aperto un profilo su OnlyFans» - SMSNEWSOFFICIAL : Federica Carta apre un profilo su OnlyFans: il ricavato andrà in beneficenza - GossipOne_it : Federica Carta sbarca su OnlyFans per una causa importante: ecco cosa ne pensano i fan! #gfvip #uominiedonne… -

, ex allieva di Amici di Maria De Filippi , dà una svolta alla sua vita e sbarca su OnlyFans . La cantante ha eliminato ogni post dalla sua pagina su Instagram, restando solo con una ...La 24enne aveva cancellato tutti i suoi post da Instagram prima di annunciare la ...La cantante ha annunciato il suo debutto sulla piattaforma per raccogliere fondi da devolvere in ...

La svolta di Federica Carta: "Ho aperto un profilo OnlyFans" TGCOM

Federica Carta, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, dà una svolta alla sua vita e sbarca su OnlyFans. La cantante ha eliminato ogni post dalla sua pagina su Instagram, ...La cantante ha annunciato il suo debutto sulla piattaforma per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza "Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a parti ...