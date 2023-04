Federica Carta sbarca su OnlyFans: "Devolverò l'intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore" (Di martedì 18 aprile 2023) "Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l'ora di presentare": inizia così il tweet con cui Federica Carta ha annunciato il suo sbarco su OnlyFans... Leggi su today (Di martedì 18 aprile 2023) "Ho aperto un profilo. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l'ora di presentare": inizia così il tweet con cuiha annunciato il suo sbarco su...

FEDERICA CARTA sbarca su OnlyFans: tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza Nuovi orizzonti per Federica Carta. L'artista ha aperto un profilo OnlyFans: lo ha annunciato la stessa cantante sui suoi profili social, dai quali, da alcuni giorni erano stati eliminati tutti i post. Una scelta ...