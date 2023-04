Federdistribuzione: aderisce dm - drogerie markt (Di martedì 18 aprile 2023) Milano, 18 apr. (Adnkronos) - dm - drogerie markt entra nel gruppo di aziende associate a Federdistribuzione, che da oltre sessant'anni riunisce e rappresenta le imprese della distribuzione moderna, alimentare e non alimentare, operanti in Italia. dm è presente in Italia da quasi 6 anni e dispone attualmente di 75 punti vendita nel nostro Paese, impiega 600 collaboratori e contribuisce a generare un fatturato riferito al gruppo di 13,6 miliardi di euro. “Siamo felici di accogliere dm - drogerie markt tra le nostre aziende associate”, ha dichiarato Carlo Alberto Buttarelli, Presidente di Federdistribuzione. “Viviamo un contesto economico complesso, che richiede coesione nella rappresentanza delle istanze di settore. Ed è grazie allo stimolo che arriva dai nostri associati, sempre più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Milano, 18 apr. (Adnkronos) - dm -entra nel gruppo di aziende associate a, che da oltre sessant'anni riunisce e rappresenta le imprese della distribuzione moderna, alimentare e non alimentare, operanti in Italia. dm è presente in Italia da quasi 6 anni e dispone attualmente di 75 punti vendita nel nostro Paese, impiega 600 collaboratori e contribuisce a generare un fatturato riferito al gruppo di 13,6 miliardi di euro. “Siamo felici di accogliere dm -tra le nostre aziende associate”, ha dichiarato Carlo Alberto Buttarelli, Presidente di. “Viviamo un contesto economico complesso, che richiede coesione nella rappresentanza delle istanze di settore. Ed è grazie allo stimolo che arriva dai nostri associati, sempre più ...

