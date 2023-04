Federazione del Mare, Mattioli: Vogliamo dare rappresantitività a tutto il cluster marittimo italiano (Di martedì 18 aprile 2023) “La transizione energetica è una sfida che diventa ogni giorno più pressante ed ormai ineludibile. Il porto del futuro deve guardare a ciò che gli sta intorno e non solo al suo interno. Non deve essere visto più soltanto come il liogo ove le navi arrivano e partono e ove vengono caricate e scaricate le merci ma come vere e proprie comunità energetiche”. Ad affermarlo, martedì 18 aprile, nel corso dell’evento “Portualità Italia a servizio del Paese. Assiterminal a confronto con il cluster marittimo nazionale”, è Mario Mattioli, Presidente di Confitarma e della Federazione del Mare nella cui sede si è svolta la Tavola Rotonda, “Album di cluster”. Moderati dalla giornalista Morena Pivetti, hanno partecipato al dibattito anche Marcello Di Caterina, Direttore Generale ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 aprile 2023) “La transizione energetica è una sfida che diventa ogni giorno più pressante ed ormai ineludibile. Il porto del futuro deve guara ciò che gli sta intorno e non solo al suo interno. Non deve essere visto più soltanto come il liogo ove le navi arrivano e partono e ove vengono caricate e scaricate le merci ma come vere e proprie comunità energetiche”. Ad affermarlo, martedì 18 aprile, nel corso dell’evento “Portualità Italia a servizio del Paese. Assiterminal a confronto con ilnazionale”, è Mario, Presidente di Confitarma e delladelnella cui sede si è svolta la Tavola Rotonda, “Album di”. Moderati dalla giornalista Morena Pivetti, hanno partecipato al dibattito anche Marcello Di Caterina, Direttore Generale ...

