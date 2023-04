Febbre Dengue, primo caso in Francia: i sintomi (Di martedì 18 aprile 2023) Alessandro Nunziati La causa principale è il cambiamento climatico, che secondo gli scienziati ha portato all’insorgenza di un focolaio nel settembre 2022… L'articolo proviene da Quilink. Leggi su quilink (Di martedì 18 aprile 2023) Alessandro Nunziati La causa principale è il cambiamento climatico, che secondo gli scienziati ha portato all’insorgenza di un focolaio nel settembre 2022… L'articolo proviene da Quilink.

Febbre Dengue, primo caso in Francia: ecco quali sono i sintomi
In Europa ci sono molte più zone che stanno diventando vulnerabili alla malattia di Dengue, trasmessa dal morso di zanzara Aedes e nota - per il dolore che provoca - come febbre 'spaccaossa'. La causa principale è dovuta ai repentini cambiamenti climatici. A preoccupare era stato il caso di una donna inglese contagiata nel settembre del 2022.

La Dengue in Europa
Una di queste è la Dengue, malattia infettiva trasmessa dalle zanzare Aedes e nota anche come febbre spaccaossa per l'intensità dei suoi sintomi.

Allarme febbre Dengue: ecco i sintomi
Negli ultimi anni il mondo ha assistito a un'impennata di casi di febbre Dengue. L'infezione da virus arbovirale, che è trasmesso dalle zanzare Aedes aegypti e Aedes albopictus, è diventata una preoccupazione globale da quando anche in zone che in passato non erano colpite si sono verificati casi.

Virus Dengue, in Europa più rischi con il cambio del clima
Con i cambiamenti climatici, sempre più aree dell'Europa stanno diventando vulnerabili alla Dengue. Emblematico di questo fenomeno è il caso di una donna britannica contagiata a settembre.