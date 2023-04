Farsa ecologista | la vernice “lavabile” non si lava | ora fateli pagare

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 18 aprile 2023) Nella ridefinizione marxista, postmarxista può cambiare l’escatologia, il fine ultimo, possono mutare gli pseudovalori strategici ma resta intatta la viltà, l’opportunismo dei cacciatori di dote e di fama: la Chloe attivista di Ultima Generazione dai lunghi capelli ricci da principessa berbera, molto bella, molto curata, da apprendista influencer, a giro nelle televisioni a promuovere la sua faccetta, è la figlia naturale di una razza che non passa e che Pasolini codificava una volta per sempre a Valle Giulia, ricordate? “Avete facce di figli di papà. Vi odio come odio i vostri papà. Buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo. Siete pavidi, incerti, disperati (benissimo!) ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati: prerogative piccolo-borghesi, cari”. La Chloe contro cui ragionare è inutile, ci prova Francesco Borgonovo, duro e gelido come una ...