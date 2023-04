Fantacalcio, Spalletti trema: infortuni per Mario Rui e Politano (Di martedì 18 aprile 2023) Nel corso del primo tempo della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Napoli ed il Milan, l’allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti, è stato costretto ad effettuare due cambi. Al minuto 34, infatti, sia il terzino sinistro, Mario Rui, che l’esterno offensivo, Matteo Politano, hanno dovuto lasciare il campo per problemi fisici. Al loro posto sono subentrati Mathias Olivera e Hirving Lozano. Due infortuni dalla diversa entità che, però, allo stesso modo hanno portato a due gravi perdite per il Napoli di Luciano Spalletti. Due calciatori di esperienza schierati titolari in una partita fondamentale non solo per il percorso europeo, ma per l’intera stagione azzurra. La sfortuna ha, però, voluto che Mario Rui e Matteo Politano non fossero ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 18 aprile 2023) Nel corso del primo tempo della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Napoli ed il Milan, l’allenatore degli azzurri, Luciano, è stato costretto ad effettuare due cambi. Al minuto 34, infatti, sia il terzino sinistro,Rui, che l’esterno offensivo, Matteo, hanno dovuto lasciare il campo per problemi fisici. Al loro posto sono subentrati Mathias Olivera e Hirving Lozano. Duedalla diversa entità che, però, allo stesso modo hanno portato a due gravi perdite per il Napoli di Luciano. Due calciatori di esperienza schierati titolari in una partita fondamentale non solo per il percorso europeo, ma per l’intera stagione azzurra. La sfortuna ha, però, voluto cheRui e Matteonon fossero ...

