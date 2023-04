Faccia feroce E Bocchino zittisce la Gribaudo | gelo dalla Gruber | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) Volano stracci a Otto e Mezzo. Nella puntata di lunedì 17 aprile su La7 si parla di migranti e dell'intenzione del governo di abolire la protezione speciale. "Le regioni, che tanto si scontrano ora con il governo - esordisce Italo-, non li vogliono gli immigrati, tanta carità ma poi alla fine non li vogliono prendere. Non si può entrare tutti in Italia. Oltretutto devono capire che le leggi le fa lo Stato", non loro. E ancora: "Bisogna rendersi conto che non possono entrare tutti in Italia, gli altri paesi mica li fanno entrare. Non è che per accontentare la sinistra che vuole tutti gli immigrati dappertutto...". Parole che non trovano d'accordo Chiara. La deputata, nonché vicepresidente del Partito democratico, parla di "una retorica che ha stufato". "Non ha stufato gli elettori però", incalza ancora ...