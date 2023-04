Fa flop il super razzo per la luna di Musk. Ma il miliardario ci riprova (Di martedì 18 aprile 2023) Le grandi imprese, un po' come la scienza, procedono per errori e, anzi, su di essi si fondano. E siccome per riuscire a calpestare di nuovo la superficie della luna o, chissà, un giorno, persino quella di Marte, c'è bisogno sia dell'una che dell'altra cosa – cioè di una grande impresa sostenuta da una grande scienza - è abbastanza normale che durante il primo test di lancio del super razzo Starship, il più grande e potente mai costruito, qualcosa sia andato storto. Ieri, 44 secondi prima della partenza, durante il più classico dei countdown, il lancio della futuristica astronave costruita dalla società USA SpaceX di Elon Musk è stato rinviato per un problema tecnico dovuto al congelamento di una valvola di pressurizzazione del booster «super Heavy», il modulo del sistema di lancio che ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) Le grandi imprese, un po' come la scienza, procedono per errori e, anzi, su di essi si fondano. E siccome per riuscire a calpestare di nuovo laficie dellao, chissà, un giorno, persino quella di Marte, c'è bisogno sia dell'una che dell'altra cosa – cioè di una grande impresa sostenuta da una grande scienza - è abbastanza normale che durante il primo test di lancio delStarship, il più grande e potente mai costruito, qualcosa sia andato storto. Ieri, 44 secondi prima della partenza, durante il più classico dei countdown, il lancio della futuristica astronave costruita dalla società USA SpaceX di Elonè stato rinviato per un problema tecnico dovuto al congelamento di una valvola di pressurizzazione del booster «Heavy», il modulo del sistema di lancio che ...

