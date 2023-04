F1 | Sainz su Instagram | “Deluso dalla FIA | ora sono focalizzato al 100% su Baku”

... nel 2017 Carlosha girato a Monza con la Toro Rosso STR12 in 1 :38,53'. Il fatto che il ...Mercedes - AMG ha condiviso l'entusiasmante notizia del nuovo primato della One in un post su, ...... GP Australia: premio Pastorone Approva PREMIO 'MAINAJOLYON' Carlos: la prematura uscita di ... E se ancora non ti basta, ora puoi seguire U&D anche su, cliccando qui - > TopFlopF1...Ferrari *penalizzato di 5 secondi passa al 12esimo posto. - Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard , ma anche sui social come Facebook , Twitter , Pinterest e. ...

Ferrari commenta penalità Sainz: “Delusi, forniti elementi rilevanti” Tuttosport

The FIA has rejected an attempt by Ferrari to overturn a penalty which cost Carlos Sainz Jr fourth place at the Australian grand prix. Sainz was given a five-second penalty for crashing into Aston ...Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il nome di Carlos Sainz sarebbe al momento il favorito per un posto in Audi nel 2026. L’attuale pilota della Ferrari ha firmato un rinnovo del ...