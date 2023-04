F1, rigettato il ricorso della Ferrari. Respinta l’istanza per la penalità a Carlos Sainz: sconfitta in tribunale (Di martedì 18 aprile 2023) La Ferrari aveva presentato alla FIA un’istanza di revisione riguardante la penalità di cinque secondi inflitta a Carlos Sainz per aver toccato l’Aston Martin di Fernando Alonso in occasione della seconda ripartenza del GP di Australia. Il Collegio dei Commissari Sportivi, riunitosi nella giornata odierna, ha rigettato la richiesta poiché, secondo il loro parere, la Scuderia di Maranello non ha portato validi elementi significativi e rilevanti, utili a modificare la decisione presa in occasione del Gran Premio andato in scena sul circuito di Melbourne. Non sono state ritenute sufficienti la telemetria della vettura, la testimonianza del pilota spagnolo e le dichiarazioni rilasciate dopo la gara da altri atleti (tra cui Alonso). Carlos ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Laaveva presentato alla FIA un’istanza di revisione riguardante ladi cinque secondi inflitta aper aver toccato l’Aston Martin di Fernando Alonso in occasioneseconda ripartenza del GP di Australia. Il Collegio dei Commissari Sportivi, riunitosi nella giornata odierna, hala richiesta poiché, secondo il loro parere, la Scuderia di Maranello non ha portato validi elementi significativi e rilevanti, utili a modificare la decisione presa in occasione del Gran Premio andato in scena sul circuito di Melbourne. Non sono state ritenute sufficienti la telemetriavettura, la testimonianza del pilota spagnolo e le dichiarazioni rilasciate dopo la gara da altri atleti (tra cui Alonso)....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, rigettato il ricorso della Ferrari. Respinta l’istanza per la penalità a Carlos Sainz: sconfitta in tribunale - - LrLucaruocco : Delle gioie #Ferrari, anche in mezzo alla pausa. La storia del ricorso #Sainz rigettato (conclusione ovvia) sotto… - tutticonvocati : ???#Turrini: 'Rigettato il ricorso #Ferrari? Il povero #Sainz è una vittima, una sanzione ingiusta. 5 secondi di pen… - lastcornerf1 : ??La #FIA ha rigettato il ricorso di Ferrari riguardo la penalità di #CarlosSainz. #F1 #ScuderiaFerrari #australianGP - diegocatalano77 : D'altro canto era ampiamente prevedibile che il ricorso #Ferrari sarebbe stato rigettato. In questo focus spiegavam… -