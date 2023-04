F1, la vera Ferrari di Vasseur si vedrà solo nel 2024? Sulla nuova macchina servirà osare (Di martedì 18 aprile 2023) Nel giornalismo esiste la cosiddetta Legge dei titoli di Betteridge, la quale recita: “A un titolo che termina con punto interrogativo si può rispondere: ‘No’!”. Vero, ma si tratta di una “legge” tra virgolette, come quella di Murphy. È, piuttosto, una battuta di spirito. Il titolo del presente articolo ne è la prova, perché trattasi in realtà di una domanda retorica. In un’epoca in cui si tende a volere tutto e subito, soprattutto se non arriva niente di quanto auspicato, ci si dimentica come certe dinamiche richiedano i cosiddetti “tempi tecnici”. È il caso della Formula 1 contemporanea, quella dei test proibiti e dello sviluppo delle monoposto de facto calmierato dai gettoni, manco se le vetture fossero lavatrici di una lavanderia o juke box con un limite di canzoni. Una volta il Circus era vulcanico, le cose evolvevano vorticosamente e si faticava a star loro dietro. Poi, con il ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Nel giornalismo esiste la cosiddetta Legge dei titoli di Betteridge, la quale recita: “A un titolo che termina con punto interrogativo si può rispondere: ‘No’!”. Vero, ma si tratta di una “legge” tra virgolette, come quella di Murphy. È, piuttosto, una battuta di spirito. Il titolo del presente articolo ne è la prova, perché trattasi in realtà di una domanda retorica. In un’epoca in cui si tende a volere tutto e subito, soprattutto se non arriva niente di quanto auspicato, ci si dimentica come certe dinamiche richiedano i cosiddetti “tempi tecnici”. È il caso della Formula 1 contemporanea, quella dei test proibiti e dello sviluppo delle monoposto de facto calmierato dai gettoni, manco se le vetture fossero lavatrici di una lavanderia o juke box con un limite di canzoni. Una volta il Circus era vulcanico, le cose evolvevano vorticosamente e si faticava a star loro dietro. Poi, con il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferrari_roby : @ilgiornale ilgiornale servo del padrone, ma che brutto essere servi, anche con qualche soldo, ma sempre servi siet… - ferrari_roby : @carovana12 E poi togli la protezione speciale per i migranti perseguitati. meloni, sei una vera merda fascista e a… - ferrari_fzenato : RT @commetando06: Stavo pensando a quanto è bello che lui abbia deciso di riaccompagnarla a casa e di salire apposta per conoscere i suoi a… - MarianoFroldi : @Paolett88388412 Ci sono due spiegazioni. Quella ufficiale e quella vera. Quella ufficiale é che si voleva risparmi… - fra_boxthislap : @gios_00 @itsgiuliadip Poi mi dicono che non sono una vera ferrarista perché mi sta sul cazzo F.A. Ha fatto fuori m… -