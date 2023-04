F1: Gp Australia, Fia respinge ricorso Ferrari e conferma penalità Sainz (Di martedì 18 aprile 2023) LONDRA (INGHILTERRA) - L'ordine d'arrivo del Gran Premio d'Australia non cambia più e Carlos Sainz deve rassegnarsi al dodicesimo posto finale. La Fia, infatti, ha rigettato la richiesta avanzata ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) LONDRA (INGHILTERRA) - L'ordine d'arrivo del Gran Premio d'non cambia più e Carlosdeve rassegnarsi al dodicesimo posto finale. La Fia, infatti, ha rigettato la richiesta avanzata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport F1: Gp Australia, Fia respinge ricorso Ferrari e conferma penalità Sainz - sportli26181512 : Formula 1, respinto il ricorso Ferrari per la penalità a Sainz in Australia: resta 12°: La Fia si è pronunciata sul… - onthetrack_tw : F1: La FIA respinge il ricorso di Ferrari in merito alla penalità data a Carlos Sainz nel GP dell’Australia #F1 #Formula1 #AusGP #Ferrari - Megheee_ : Non so se sia stato peggio portare i video di Chandock per il ricorso di Vettel dopo Canada 19 o dare colpa al sole… - F1ingenerale_ : Il ricorso presentato dalla #Ferrari contro la penalità di #Sainz è stato respinto dalla #FIA. Non cambia la class… -