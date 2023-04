Ezio Capuano «Vi racconto chi sono e il miracolo Taranto» (Di martedì 18 aprile 2023) Le parole dell’istrionico tecnico del Catanzaro, Ezio Capuano, dopo i playoff raggiunti a discapito di società più ricche Molto noto per le sue esternazioni colorite, Ezio Capuano ha portato alla salvezza il Taranto e oggi si racconta al Corriere dello Sport. CHI sono – «Mi sento come Rita da Cascia, la santa dei casi impossibili». ALLENATORE NON GIOCATORE – «Disse bene Arrigo Sacchi: Per essere un fantino non occorre essere stati un cavallo». Taranto – «Il presidente Giove, dopo due giornate, mi affidò una squadra costata niente chiedendomi la salvezza. Un caso disperato, come quelli di Santa Rita». NEI PLAYOFF AL POSTO DEI CLUB RICCHI – «I club dei “Ricchi e scemi” come Giulio Onesti diceva dei presidenti di calcio». CLUB DOVE VORREBBE LA RIVINCITA ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Le parole dell’istrionico tecnico del Catanzaro,, dopo i playoff raggiunti a discapito di società più ricche Molto noto per le sue esternazioni colorite,ha portato alla salvezza ile oggi si racconta al Corriere dello Sport. CHI– «Mi sento come Rita da Cascia, la santa dei casi impossibili». ALLENATORE NON GIOCATORE – «Disse bene Arrigo Sacchi: Per essere un fantino non occorre essere stati un cavallo».– «Il presidente Giove, dopo due giornate, mi affidò una squadra costata niente chiedendomi la salvezza. Un caso disperato, come quelli di Santa Rita». NEI PLAYOFF AL POSTO DEI CLUB RICCHI – «I club dei “Ricchi e scemi” come Giulio Onesti diceva dei presidenti di calcio». CLUB DOVE VORREBBE LA RIVINCITA ...

