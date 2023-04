Exor, titolo buy con target rialzato per gli analisti dopo i conti (Di martedì 18 aprile 2023) Exor ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2022 con un utile in crescita a 4,2 miliardi di euro, spinto dalla plusvalenza da 2,4 miliardi legata alla cessione di PartnerRe. Numeri che hanno spinto gli analisti di Equita a confermare il buy sul titolo in Borsa della holding degli Agnelli-Elkann, alzando inoltre il target a L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 18 aprile 2023)ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2022 con un utile in crescita a 4,2 miliardi di euro, spinto dalla plusvalenza da 2,4 miliardi legata alla cessione di PartnerRe. Numeri che hanno spinto glidi Equita a confermare il buy sulin Borsa della holding degli Agnelli-Elkann, alzando inoltre ila L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

