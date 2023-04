Evasione fiscale e società fatte fallire | 46 indagati

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto. L’organizzazione, secondo quanto sostiene l’accusa, si sarebbe anche avvalsa di conti correnti cinesi che servivano per ottenere immediata disponibilità di contante decurtata del 2%, riconosciuto come commissione. Le imprese coinvolte nell’impiego di fatture false operavano nei settori di meccanica generale, fabbricazione di macchine per l’industria alimentare e costruzione di altre opere di ingegneria civile. Nel corso dell’esecuzione del provvedimento del Gip, sono state contestualmente effettuate perquisizioni nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Grosseto, Ferrara, Milano, Napoli, Nuoro, Verona, Pistoia e Crotone, anche con l’ausilio di cash-dog, ossia cani addestrati dalla Guardia di Finanza a fiutare l’odore dei soldi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDF : #GDF #Monza eseguita maxi confisca di disponibilità finanziarie, ville, appartamenti, anche di pregio, fino alla co… - fattoquotidiano : Il Def smentisce Meloni e Leo sull’evasione fiscale: “Le azioni di contrasto sono state efficaci”. E promuove l’uso… - DiegoFusaro : No, il motivo per cui vogliono abolire il contante non è la lotta all'evasione fiscale. È l'ennesimo regalo alle ba… - ariolele : RT @stallicubi: OTTOBRE 2022: 'La Guardia di Finanza sta indagando sull’azienda farmaceutica Pfizer Italia per una possibile evasione fisca… - cristin40483739 : @Frances99687883 @SecolodItalia1 Evasione fiscale. Il vero problema dell'Italia che nessuno vuole risolvere, mentre… -

... di cui si dirà in seguito - alla realizzazione di un collaudato e articolato sistema dimediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti di rilevante ammontare (oltre 35 ...Per una seria politica di lotta alla riproduzione della povertà, secondo Laino sono necessarie alcune scelte di fondo: "lotta all'e contributiva, lotta alle mafie, reddito di ...Nel Def , nella parte dedicata alla lotta all', infatti, compare l'ipotesi che il Pos possa trasformarsi in uno strumento utile anche per scovare chi non paga le tasse . Ma come sarà ...

Evasione fiscale: 46 indagati e otto milioni sequestrati a Parma La Repubblica

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...