Evasione di Artem Uss, Nordio pronto a informativa in Parlamento (Di martedì 18 aprile 2023) Sul caso dell'Evasione del cittadino russo Artem Uss, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, avendo concluso tutti gli accertamenti necessari, renderà un'informativa urgente in Parlamento. L'appuntamento è fissato a giovedì alle 14. Lo ha comunicato la vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Intanto continuano le polemiche legate a un ipotetico malfunzionamento del braccialetto elettronico che doveva controllare gli spostamenti di Uss. «Non risulta alcun malfunzionamento né del braccialetto elettronico assegnato a Uss né di altri dispositivi in uso. Gli allarmi emessi dal braccialetto indicherebbero, al contrario, la piena funzionalità del dispositivo nel segnalare alle forze dell'ordine l'allontanamento del braccialetto dal domicilio o possibili tentativi di manomissione». Lo ha ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) Sul caso dell'del cittadino russoUss, il ministro della Giustizia, Carlo, avendo concluso tutti gli accertamenti necessari, renderà un'urgente in. L'appuntamento è fissato a giovedì alle 14. Lo ha comunicato la vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Intanto continuano le polemiche legate a un ipotetico malfunzionamento del braccialetto elettronico che doveva controllare gli spostamenti di Uss. «Non risulta alcun malfunzionamento né del braccialetto elettronico assegnato a Uss né di altri dispositivi in uso. Gli allarmi emessi dal braccialetto indicherebbero, al contrario, la piena funzionalità del dispositivo nel segnalare alle forze dell'ordine l'allontanamento del braccialetto dal domicilio o possibili tentativi di manomissione». Lo ha ...

