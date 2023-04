(Di martedì 18 aprile 2023) Altra giornata importante per l’Italia ai Campionatidi, in scena a Zagabria fino a domenica 23. Sono arrivati infatti dueposti, per Simonee Benjamin, rispettivamente nei 57 e nei 97 kg e le grandi eliminatorie di Franke Abraham. Per i due olimpici arrivano i pass per due finali, una pered una per ilaffronterà mercoledì sera lo slovacco Salkazanov, in quella che ormai è una sfida dei 74 kg nelle competizioni UWW europee.invece, si giocherà il. Le gare saranno visibili dalle ore 18 su Rai Sport con il commento di Tommaso Mecarozzi e Andrea Minguzzi. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Europei #Lotta 2023: #Piroddu e #Honis quinti, #Chamizo si gioca l’oro, #Conyedo il bronzo - FijlkamOfficial : Europei 2023: Piroddu e Honis quinti, Chamizo per l’oro e Conyedo per il bronzo. In diretta sulla RAI… - Carlo99522124 : RT @BS_ufficiale: Ciascuno di noi è l'ultimo degli Europei. ???? Il 18 aprile 1963, 60 anni fa, veniva assassinato dalla polizia francese il… - NicolaSbetti : ????????? Da ieri in Croazia si stanno svolgendo gli Europei di lotta senza lottatori russi e bielorussi, mentre è arr… - culturale_il : Ciascuno di noi è l'ultimo degli Europei. ???? Il 18 aprile 1963, 60 anni fa, veniva assassinato dalla polizia franc… -

Laall'inflazione , perché non incida gravemente sull'economia reale, non può basarsi solo sull'... I paesiinvecchiano rapidamente" e "sarà necessaria una maggiore capacità di accogliere e ...... visto che ricordo di questo progetto quando ero responsabile della gestione dei fondi, e ... Simboli dellaai clan, come il commissariato che sorge in pieno centro a Casal di Principe, in ...... una legge dello Stato che aveva fatto saltare un lucroso affare di fondiper l'agricoltura ...di Cuneo può essere un elemento deterrente e un esempio per tutti coloro che lavorano nella...

Lotta, Frank Chamizo e Abraham Conyedo a braccetto in semifinale agli Europei! OA Sport

Tanto amaro in bocca per l’Italia al termine delle prime cinque finali dello stile libero agli Europei senior 2023 di lotta: a Zagabria, in Croazia, Simone Vincenzo Piroddu nei -57 kg e Benjamin Konra ...Il calendario completo dei Campionati Europei di lotta olimpica 2023, in programma a Zagabria (Croazia) dal 17 al 23 aprile. I migliori atleti del continente si… Leggi ...