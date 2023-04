Europa Verde Roma | “domani partecipiamo al sit in per l’economia circolare | l’inceneritore non è la soluzione”

(Di martedì 18 aprile 2023) “die Provincia aderisce al sit-in in Campidoglio del 19 aprile convocato dalla Rete TutelaSud che riunisce varie associazioni del territorio. Siamo convinti che ladei problemi che affliggono il ciclo dei rifiuti dipassi innanzitutto dal potenziamento della raccolta differenziata della frazione umida e poi dalla progressiva realizzazione di tanti impianti di trattamento delle materie prime seconde, attraverso percorsi decisionali partecipati con le comunità, e comunque nel rispetto del limite al conferimento in discarica e/o incenerimento prescritto dall’Unione Europea, pari al 10% dei rifiuti totali. Si è ancora in tempo per imboccare la strada giusta edmette a disposizione del Sindaco e della ...

... la proposta di legge per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art, ad iniziativa dei consiglieri Francesco Emilio Borrelli (, oggi deputato) e Massimiliano Manfredi (..."Il tema dei giardini e del, protagonista di questa mostra, " afferma la dirigente dei ... Siamo partiti dall'esperienza di Giardini in, una mostra prodotta dal Comune di Reggio Emilia, ...A denunciarlo è il co - portavoce nazionale die deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. "E' stato pubblicato il decreto per il contrasto alla siccitá in gazzetta ...

Amministrative: Pomigliano, Europa Verde non ammessa Agenzia ANSA

associazioni ambientaliste da tutta Europa hanno fatto causa alla Commissione Ue, contro la decisione di considerare “sostenibili” gli investimenti su gas e nucleare, inserendoli all’interno della ...ClientEarth, WWF European Policy Office, Transport & Environment (T&E) e BUND (Friends of the Earth Germania) hanno presentato oggi (martedì 18 aprile, ndr) un ricorso alla Corte di giustizia ...