Europa League | gli arbitri | Roma-Feyenoord a Taylor | Sporting-Juventus a Letexier

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : L'udienza, l'Europa League e il Napoli ?? Inizia la settimana decivisa della Juventus ???? [?? @romeoagresti] - GiovaAlbanese : Pessima #Juventus. Primo tempo inesistente, troppe imprecisioni nel secondo. Unica giustificazione il dispendio di… - juventusfc : ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP - MSgarrella : Adani se la Juventus esce dall'Europa League: - sportli26181512 : #SportingLisbona-Juve, ecco l'arbitro del match di #EuropaLeague: Designato il direttore di gara del ritorno dei qu… -

Commenta per primo La Uefa ha designato gli arbitri per le gare di ritorno dei quarti di finale indi giovedì sera con inizio alle ore 21. Il francese Francois Letexier dirigerà Sporting Lisbona - Juventus , assistito dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, con Stephanie ...... con la squadra al terzo posto e in piena lotta per la qualificazione alla Champions. La ... Era il marzo 2020 e l'si trovava alle prese con il dilagare della pandemia , tanto che la ...Sarà il francese François Letexier a dirigere Sporting - Juventus, gara di ritorno dei quarti di finale di, in programma giovedì alle 21 allo stadio Josè Alvalade di Lisbona. Assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, quarto ufficiale Stéphanie Frappart. Al Var l'olandese Pol van Boekel. avar ...

Tegola gravissima, UFFICIALE: l’Europa League per lui finisce qui JuveLive

C'è ottimismo intorno al recupero di Paulo Dybala in vista della gara decisiva di giovedì contro il Feyenoord. (ANSA) ...Pronostico Sporting Lisbona-Juventus, quote scommesse e probabili formazioni pe ril match di ritorno di Europa League del 20/04/2023.