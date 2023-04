Europa League 2022/2023, probabili formazioni: ritorno dei quarti di finale (Di martedì 18 aprile 2023) Analizziamo insieme le probabili formazioni delle squadre che si affronteranno nel ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Ecco le probabili formazioni di tutte le partite che verranno disputate nel ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Europa League 2022/2023: probabili formazioni DEL 20 APRILE Siviglia – Man. United: 20 aprile 2023 ore 21:00 SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Montiel, Kouassi, Marcao, Acuna; Gudelj, Fernando; Ocampos, ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 18 aprile 2023) Analizziamo insieme ledelle squadre che si affronteranno neldeididi. Ecco ledi tutte le partite che verranno disputate neldeididiDEL 20 APRILE Siviglia – Man. United: 20 aprileore 21:00 SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Montiel, Kouassi, Marcao, Acuna; Gudelj, Fernando; Ocampos, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : L'udienza, l'Europa League e il Napoli ?? Inizia la settimana decivisa della Juventus ???? [?? @romeoagresti] - CB_Ignoranza : Non basta il gol di Osimhen a tempo scaduto, il Milan torna in semifinale di Champions League dopo 16 anni. Milano… - CorSport : ?? Sorride la #Roma in vista della decisiva sfida di Europa League contro il Feyenoord: #Dybala ha svolto la session… - FedeDoorDie15 : RT @yleniaindenial1: ALLORA RT SE LA TUA SQUADRA È TRA LE 4 SQUADRE PIÙ FORTI D'EUROPA E IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE #NapoliMilan #U… - milano948 : RT @pietroraffa: Dov'eravamo 3 anni fa, dove siamo adesso. Capolavoro della società, della dirigenza, dell'allenatore, di questi meravigli… -