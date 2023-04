Euro digitale, la controffensiva di banche e istituzioni (Di martedì 18 aprile 2023) E’ ora che cominciamo a familiarizzare con l’Euro digitale. Certo non con la moneta, che avrà ancora bisogno di un paio d’anni per essere introdotta. Ma almeno con l’idea, la necessità, il nome e il possibile funzionamento perché al di là dei possibili dibattiti sul come funzionerà, l’Euro digitale è già tra noi. Lo dimostra il recente comunicato delle banche associate all’Abi, che spinge sull’acceleratore. E la presa di posizione del capo della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, che dopo aver sottolineato il progressivo abbandono del contante un po’ ovunque ha messo bene in chiaro la necessità di agganciare le monte digitali a un valore reale e di salvaguardare l’autonomia dei pagamenti nell’area Euro sviluppando sistemi digitali propri. L’abbandono ... Leggi su panorama (Di martedì 18 aprile 2023) E’ ora che cominciamo a familiarizzare con l’. Certo non con la moneta, che avrà ancora bisogno di un paio d’anni per essere introdotta. Ma almeno con l’idea, la necessità, il nome e il possibile funzionamento perché al di là dei possibili dibattiti sul come funzionerà, l’è già tra noi. Lo dimostra il recente comunicato delleassociate all’Abi, che spinge sull’acceleratore. E la presa di posizione del capo della Banca Centralepea Christine Lagarde, che dopo aver sottolineato il progressivo abbandono del contante un po’ ovunque ha messo bene in chiaro la necessità di agganciare le monte digitali a un valore reale e di salvaguardare l’autonomia dei pagamenti nell’areasviluppando sistemi digitali propri. L’abbandono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dublinoIII : RT @paololg123: L’euro digitale sarà usato per il controllo: la Lagarde ammette - - ldigiov : RT @paololg123: L’euro digitale sarà usato per il controllo: la Lagarde ammette - - fabiogiannetti : RT @paololg123: L’euro digitale sarà usato per il controllo: la Lagarde ammette - - El66068524 : RT @paololg123: L’euro digitale sarà usato per il controllo: la Lagarde ammette - - FilippoAstone : #Zegna-#Microsoft: al via Zegna X, la piattaforma digitale da 5 mln euro che personalizza la #shopping #experience -