Estorsione Pogba | il giocatore ai giudici | “Vicenda che ha condizionato i miei infortuni”

(Di martedì 18 aprile 2023) Si ricorderà che, in data 19 marzo 2022, Paulfu rapito e subì un tentativo dida parte di alcuni maniaci. Lo scorso 28 marzo, si è tenuta una nuova udienza e il centrocampista della Juventus è stato sentito dai, come riportato da L’Équipe. Secondo il noto media francese,si sarebbe mostrato decisamente scosso in tribunale, dichiarando che “questa storia ha avuto un grande impatto sul mio corpo e sulla mia salute, influenzando il mio recupero dagliche mi stanno condizionando in quest’ultimo anno”. L’ex Manchester United è, ancora oggi, in cerca di risposte a quella che resta unadavvero incredibile, visto il coinvolgimento del fratello Mathias e di altre persone vicine. SportFace.

La procura di Torino ha trasmesso a quella di Parigi le carte dell'inchiesta aperta l'estate scorsa sull'aggravata ai danni di Paul: l'indagine era cominciata dopo che due persone si erano presentate alla Continassa cercando il centrocampista appena tornato in bianconero.

