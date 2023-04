ESCLUSIVA IN – Longhi: «Inter diversa in Champions League? Ecco perché! Marotta e Conte…» (Di martedì 18 aprile 2023) Bruno Longhi, noto telecronista e giornalista sportivo, ha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni di Inter-News.it. Tanti i temi caldi toccati per quanto riguarda la situazione nerazzurra, tra i risultati in campionato e in Champions League, ma anche la questione allenatore e societaria. Longhi, prima di tutto partiremmo dall’inevitabile commento sulle undici sconfitte in campionato. Qual è secondo lei il problema principale? Le sconfitte sono troppe, ma sono diverse. Quella con il Monza e col Bologna sono figlie di prestazioni insufficienti. Con la Salernitana, anche se è un pareggio, è un harakiri, così come con la Fiorentina. Quella contro lo Spezia è una partita stradominata che non puoi perdere. Sei nettamente più forte e giochi bene, però continuano ad arrivare le sconfitte. Sabato si ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Bruno, noto telecronista e giornalista sportivo, ha parlato inai microfoni di-News.it. Tanti i temi caldi toccati per quanto riguarda la situazione nerazzurra, tra i risultati in campionato e in, ma anche la questione allenatore e societaria., prima di tutto partiremmo dall’inevitabile commento sulle undici sconfitte in campionato. Qual è secondo lei il problema principale? Le sconfitte sono troppe, ma sono diverse. Quella con il Monza e col Bologna sono figlie di prestazioni insufficienti. Con la Salernitana, anche se è un pareggio, è un harakiri, così come con la Fiorentina. Quella contro lo Spezia è una partita stradominata che non puoi perdere. Sei nettamente più forte e giochi bene, però continuano ad arrivare le sconfitte. Sabato si ...

