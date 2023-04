Eredità di 480 milioni di lire: anziana donna non può ritirarla. Il sorprendente motivo (Di martedì 18 aprile 2023) : tutti i dettagli da non perdere. Una notizia che ho lasciato davvero gran parte del sud… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 aprile 2023) : tutti i dettagli da non perdere. Una notizia che ho lasciato davvero gran parte del sud… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giornalorg : - GiornaledPuglia : Foggia, eredita 480 milioni di vecchie lire ma non può convertirli in euro - nicolaprochilo : RT @butacit .@OrdineAvvROMA tutto ok? - nicolaprochilo : RT @butacit Care redazioni italiane, era da un po' che non cascavate nei comunicati stampa stile #Agitalia, poi d'… - Alise0 : RT @butacit: Care redazioni italiane, era da un po' che non cascavate nei comunicati stampa stile #Agitalia, poi d'un botto ci siete cascat… -

Accettazione dell'eredità: cosa bisogna sapere Quanto ai termini , mentre la facoltà di rinunciare all'eredità si prescrive normalmente in 10 anni , così come avviene per il diritto di accettare (lo stabilisce l' art. 480 del Codice civile ), chi ... Chi non rinuncia all'eredità viene considerato erede ... ma stabilisce un termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità. L'articolo 480 del Codice Civile prevede infatti che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dall'... Eredita 480 milioni di lire, ma non può convertire la somma in euro : ecco perché Già, perché l'eredità consiste in 480 milioni di lire ed essendo ormai trascorsi più di vent'anni dall'entrata in vigore dell'euro, il cambio non è più possibile. Ed è per questo motivo che la ... Quanto ai termini , mentre la facoltà di rinunciare all'si prescrive normalmente in 10 anni , così come avviene per il diritto di accettare (lo stabilisce l' art.del Codice civile ), chi ...... ma stabilisce un termine di prescrizione del diritto di accettare l'. L'articolodel Codice Civile prevede infatti che il diritto di accettare l'si prescrive in dieci anni dall'...Già, perché l'consiste inmilioni di lire ed essendo ormai trascorsi più di vent'anni dall'entrata in vigore dell'euro, il cambio non è più possibile. Ed è per questo motivo che la ... Eredita 480 milioni di vecchie lire ma non può effettuare il cambio in euro. Pronta la causa ParmaToday