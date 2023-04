Equitazione | a St Tropez-Grimaud vince Emanuele Gaudiano Ottavo Lorenzo De Luca

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023) Vittoria italiana nel Gran Premio di St.di salto ostacoli dell’: l’appuntato, in sella a Chalou, ha portato a casa il successo nella gara più importante del CSI3* dello Spring Tour 2023. Undici binomi su 53 avevano chiuso con un netto nel tempo sul percorso base. Al barrage l’azzurro ha trovato un altro netto col tempo di 36.85, andando così a precedere il francese Kevin Staut su Dialou Blue PS, secondo con il crono di 38.14.posto per il primo aviere sceltoDesu Don Vito, con 4 penalità al barrage ed il tempo di 38.48. Ad Arezzo, nel CSI3* del Toscana Tour 2023, secondo posto per l’appuntato scelto Massimo Grossato su Tinkabelle RS, quarta posizione per il carabiniere Giacomo Casadei su ...